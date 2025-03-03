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15:07, 3 марта 2025Ценности

Блогерша показала лицо после пластики и напугала зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lourissasetu / TikTok

Блогерша Лурисса Сету из Веллингтона, Новая Зеландия, показала внешность после пластики и напугала зрителей. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 38,8 тысячи подписчиков.

На одном из роликов инфлюэнсерша позировала в черном топе в рубчик и с распущенными волосами. Она продемонстрировала лицо крупным планом спустя три недели после процедуры «лисьи глазки» (изменение формы век и наклона бровей с целью создания миндалевидного разреза глаз с приподнятыми внешними уголками — прим. «Ленты.ру»). При этом девушка отметила, что окончательный результат будет виден примерно через год.

Пользователи сети оценили трансформацию Сету в комментариях. «Просто жутко», «Обычно с пластикой начинают выглядеть плохо спустя годы, но это выглядит плохо прямо сейчас», «Ты выглядишь пугающе», «Словно не человеческое лицо», «Будто в плохом фильме инопланетянин пытается притвориться человеком», — заявили юзеры.

Ранее в феврале российская певица Рита Дакота показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете».

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