Лукашенко потребовал удерживать людей в регионах

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал остановить отток людей из регионов

Белорусские чиновники должны обратить внимание на продолжающийся отток людей из регионов и принять меры, чтобы удержать их. Об этом на совещании по формированию экономического блока правительства заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Глава государства потребовал, чтобы заработная плата в регионах не отставала от Минска, что и должно привести к сокращению числа переездов. Также Лукашенко потребовал, чтобы чиновники сосредоточились на росте инвестиций.

В ноябре прошлого года глава администрации президента Дмитрий Крутой рассказал, что каждый год из среднего района на восемь-десять тысяч занятых в экономике уезжают 300-400 человек, то есть район теряет 4-5 процентов работников. Бороться с такой проблемой чиновник тогда предлагал советскими методами и укрупнением сельскохозяйственных производств.

До этого Лукашенко потребовал, чтобы иностранные инвесторы не выводили за рубеж средства, заработанные в Белоруссии. По его данным, отток средств из страны достигает уже сотен миллионов долларов, а не условные 15 миллионов, как было раньше.

Также на прошлой неделе Лукашенко возмутился ростом цен на картофель в белорусских магазинах. За два месяца популярный корнеплод подорожал на 10 процентов. Виновных в такой динамике президент распорядился «выгнать к чертовой матери», посчитав, что те не выполнили его поручения обеспечить население доступными овощами и фруктами.