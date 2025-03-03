Ставки по вкладам в России стали ниже

ЦБ: Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках в РФ снизилась до 20,85 %

По итогам третьей декады февраля средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Средняя ставка снизилась до 20,85 процента годовых, она стала ниже на 0,21 процентного пункта. Ранее рекордно высокий показатель фиксировали во второй декаде декабря 2024-го, а самый низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33 процента).

Руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков отметил, что в последнее время россияне сменили предпочтения по способу хранить деньги. На фоне сохранения ключевой ставки Центробанком и постепенного снижения ставок по депозитам граждане стали активнее открывать депозиты сроком от девяти месяцев. С начала года доля вкладов на платформе, открытых сроком на шесть месяцев и менее, сократилась на 4,2 процентных пункта.

В декабре 2024 года кредитные организации, не предупреждая клиентов, начали снижать ставки по вкладам. После праздников так же поступили и остальные кредитные организации из топ-20. Как объяснили в регуляторе, если прежде банки привлекали вклады физических лиц по ставкам 22 процента и даже выше, то сейчас максимальные ставки упали до 21 процента.