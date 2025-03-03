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17:35, 3 марта 2025Экономика

Экономики России и Европы сравнили

Глава РФПИ Дмитриев: Россия обошла экономики Великобритании и Евросоюза
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российская экономика по темпам роста ВВП, трудовой занятости и уровню госдолга обошла Великобританию и Евросоюз. Таким сравнением соцсети X поделился глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В опубликованной топ-менеджером презентации, основанной на показателях Росстата, Евростата и британских организаций, указано, что ВВП России вырос на 4,1 процента, в то время как показатели у ЕС и Великобритании составили лишь 0,9 и 0,8 процента соответственно.

По итогам декабря 2024 года уровень безработицы в России составил 2,3 процента, что почти вдвое меньше, чем в Великобритании (4,4 процента) и почти втрое — чем в ЕС (5,9 процента). Также существенно ниже уровень закредитованности экономики РФ: 14,5 процента против 81,6 процента у Евросоюза и 97,2 — у Объединенного Королевства.

«Решения должны основываться на точных данных, а ложные сведения должны быть исправлены, чтобы обеспечить прочный мир», — прокомментировал свою публикацию Дмитриев.

Согласно данным национальных статслужб, темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке» (G7). Экономики этих стран в среднем выросли на 1 процент против 1,1 процента годом ранее. Сильнее всего выросла американская экономика — на 2,8 процента. В 2023 году она увеличилась на 2,9 процента. В Канаде рост второй год подряд составил 1,5 процента, во Франции — 1,1 процента.

В то же время замедлилась экономика Италии: к концу 2024 года темпы роста сократились с 0,7 до 0,6 процента. Еще хуже ситуация в Японии: 0,1 против 1,5 процента по итогам 2023 года. В Германии в 2024 году экономика снизилась на 0,2 процента после спада на 0,3 процента в 2023-м.

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