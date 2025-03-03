Экспорт одного российского товара упал до минимума

«Интерфакс»: В феврале Россия экспортировала меньше двух миллионов тонн пшеницы

В феврале Россия продала за границу (с учетом государств ЕАЭС) 1,9 миллиона тонн пшеницы. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса».

По его данным, это оказалось минимальным показателем для этого месяца за последние пять лет. В феврале 2020 года речь шла о 1,93 миллиона тонн.

Аналитики прогнозируют, что мартовские поставки достигнут 1,5-1,7 миллиона тонн, что будет самым невысоким значением с первого весеннего месяца 2021 года.

«Столь резкое снижение экспорта обусловлено глубоко отрицательной доходностью для экспортеров при текущих ценах предложения внутри страны и уровнях внешнего спроса», — полагают эксперты центра.

Ранее сообщалось, что к середине февраля Россия отгрузила на экспорт 39,8 миллиона тонн зерна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение поставок оценивается в 2,2 раза.

Также стало известно, что с 5 февраля пошлина на экспорт пшеницы из России уменьшилась на 11 процентов.