Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 3 марта 2025Экономика

Экспорт одного российского товара упал до минимума

«Интерфакс»: В феврале Россия экспортировала меньше двух миллионов тонн пшеницы
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В феврале Россия продала за границу (с учетом государств ЕАЭС) 1,9 миллиона тонн пшеницы. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса».

По его данным, это оказалось минимальным показателем для этого месяца за последние пять лет. В феврале 2020 года речь шла о 1,93 миллиона тонн.

Аналитики прогнозируют, что мартовские поставки достигнут 1,5-1,7 миллиона тонн, что будет самым невысоким значением с первого весеннего месяца 2021 года.

«Столь резкое снижение экспорта обусловлено глубоко отрицательной доходностью для экспортеров при текущих ценах предложения внутри страны и уровнях внешнего спроса», — полагают эксперты центра.

Ранее сообщалось, что к середине февраля Россия отгрузила на экспорт 39,8 миллиона тонн зерна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение поставок оценивается в 2,2 раза.

Также стало известно, что с 5 февраля пошлина на экспорт пшеницы из России уменьшилась на 11 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

      Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше