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12:23, 3 марта 2025Мир

Глава МИД Франции захотел проверить Россию на готовность к переговорам

Глава МИД Франции Барро: Перемирие покажет, готова ли Россия к переговорам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Введение предложенного Великобританией и Францией перемирия покажет, готова ли Россия к переговорам. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter.

Барро высказался в поддержку временного перемирия, предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По мнению главы МИД, прекращение огня на месяц продемонстрирует, готова ли российская сторона к переговорам о долгосрочном мирном соглашении.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский могут быть готовы к возобновлению переговоров после скандальной встречи в Белом доме.

Ранее Макрон раскрыл детали плана по Украине, подготовленного совместно с британским премьер-министром. План предполагает «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» и прекращение огня на один месяц.

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