Группа из 14 российских солдат месяц противостояла элитному батальону ВСУ

Группа российских солдат месяц противостояла элитному батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

14 бойцов Вооруженных сил России вступили в бой в Волчанске — городе на севере Харьковской области. На этом участке сражаются военнослужащие группировки войск «Север». В городской застройке отряд подвергся атаке сотен беспилотников, рассказал RT один из бойцов.

По словам военнослужащего с позывным Днепр, его отряду противостоял батальон «Птицы Мадьяра» — элитное подразделение в составе ВСУ. Российский отряд занял оборону в одной из многоэтажек и сумел наладить поставку боеприпасов, а также корректировал авиаудары.

Ранее стало известно о российском бойце, который в одиночку 21 день оборонял блиндаж в 200 метрах от позиций ВСУ. Им оказался житель Дагестана Магомед Абдулаев.