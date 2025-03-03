Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 3 марта 2025Россия

Группа российских бойцов месяц держала позицию в противостоянии с элитным батальоном ВСУ

Группа из 14 российских солдат месяц противостояла элитному батальону ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группа российских солдат месяц противостояла элитному батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

14 бойцов Вооруженных сил России вступили в бой в Волчанске — городе на севере Харьковской области. На этом участке сражаются военнослужащие группировки войск «Север». В городской застройке отряд подвергся атаке сотен беспилотников, рассказал RT один из бойцов.

По словам военнослужащего с позывным Днепр, его отряду противостоял батальон «Птицы Мадьяра» — элитное подразделение в составе ВСУ. Российский отряд занял оборону в одной из многоэтажек и сумел наладить поставку боеприпасов, а также корректировал авиаудары.

Ранее стало известно о российском бойце, который в одиночку 21 день оборонял блиндаж в 200 метрах от позиций ВСУ. Им оказался житель Дагестана Магомед Абдулаев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

      Объявлены города проведения VK Fest 2025

      В США рассказали о замолкающих самых больших пушках Киева

      Одна из самых опасных стран мира захотела запустить прямые рейсы с Россией

      В России мэр выдал квартиру мигрантам в обход семей местных жителей и разгневал горожан

      15-летняя россиянка надела все черное и бесследно исчезла

      Стало известно место нового Большого Московского цирка

      Способность Трампа остановить военную помощь Украине оценили

      Рост цен на золото позволил ЦБ одной страны в Европе получить рекордную прибыль

      ВС России вошли в село в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше