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13:00, 3 марта 2025Наука и техника

Представлен смартфон на солнечной энергии

Infinix представила смартфон, способный заряжаться энергией Солнца
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Infinix

Китайская корпорация Infinix показала прототип смартфона, использующего солнечную энергию для зарядки. Об этом сообщает издание The Verge.

Концептуальный аппарат, представленный на выставке MWC 2025 в Барселоне, имеет солнечную панель на задней поверхности корпуса. При солнечном свете девайс способен получать немного энергии, которая подается на аккумулятор с помощью системы выравнивания напряжения Maximum Power Point Tracking. Существующая технология позволяет заряжать устройство на максимальной мощности 2 ватта.

Также компания показала специальный чехол, который также имеет встроенную солнечную панель. Но в отличие от обычных кремниевых солнечных элементов, он очень легкий и тонкий. Аксессуар совместим со смартфонами Infinix и может подавать альтернативную энергию через коннектор.

Кроме того, представители китайского бренда показали новое поколение смартфона с задней панелью с экраном E Ink. Панель, которая используется в электронных книгах, может менять цвет в зависимости от желания пользователя. Неизвестно, появятся ли когда-нибудь представленные устройства в продаже.

Ранее в России стартовали продажи флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra. Девайс в базовой версии оценили в 149 990 рублей.

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