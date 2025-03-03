Представлен смартфон на солнечной энергии

Infinix представила смартфон, способный заряжаться энергией Солнца

Китайская корпорация Infinix показала прототип смартфона, использующего солнечную энергию для зарядки. Об этом сообщает издание The Verge.

Концептуальный аппарат, представленный на выставке MWC 2025 в Барселоне, имеет солнечную панель на задней поверхности корпуса. При солнечном свете девайс способен получать немного энергии, которая подается на аккумулятор с помощью системы выравнивания напряжения Maximum Power Point Tracking. Существующая технология позволяет заряжать устройство на максимальной мощности 2 ватта.

Также компания показала специальный чехол, который также имеет встроенную солнечную панель. Но в отличие от обычных кремниевых солнечных элементов, он очень легкий и тонкий. Аксессуар совместим со смартфонами Infinix и может подавать альтернативную энергию через коннектор.

Кроме того, представители китайского бренда показали новое поколение смартфона с задней панелью с экраном E Ink. Панель, которая используется в электронных книгах, может менять цвет в зависимости от желания пользователя. Неизвестно, появятся ли когда-нибудь представленные устройства в продаже.

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