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19:57, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий назвал принудительную госпитализацию лучшим событием в жизни

Британский ведущий Блюменталь заявил, что у него были галлюцинации из-за БАР
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Lionel Cironneau / AP

Известный британский шеф-повар и телеведущий Хестон Блюменталь, в прошлом принудительно госпитализированный из-за обострения биполярного аффективного расстройства (БАР), назвал это событие лучшим в жизни. Подробности приводит Hello!.

Ведущий признался, что во время обострения недуга у него были галлюцинации: в частности, ему привиделось лежащее на столе оружие, кроме того, ему казалось, что с ним разговаривает телевизор. У Блюменталя также возникали суицидальные мысли. «Это происходило не постоянно, но становилось все масштабнее и масштабнее, так что принудительная госпитализация стала лучшим, что могло со мной произойти», — указал он.

По словам Блюменталя, во время лечения он начал осознавать, что его состояние было ненормальным и вредило не только ему, но и его близким. При этом ведущий заявил, что если бы у него была возможность полностью избавиться от БАР, он не стал бы этого делать, поскольку расстройство является его частью.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что поборол депрессию. Спортсмен признался, что в течение нескольких лет не видел смысла в жизни, из-за чего принимал антидепрессанты, однако сейчас его состояние стабилизировалось.

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