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22:29, 24 февраля 2025Спорт

Российский теннисист поборол депрессию

Российский теннисист Рублев заявил, что у него больше нет депрессии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что поборол депрессию. Интервью с игроком опубликовала журналистка Рим Абуллейль в соцсети X.

Рублев признался, что потерялся в себе на несколько лет, не видел цели и смысла жизни. «Одно дело, когда это длится несколько месяцев, но когда это продолжается много лет, в какой-то момент становится невыносимым. Я год принимал антидепрессанты, сначала это помогало, но потом не то чтобы становилось хуже, но творилось что-то странное. Поэтому я перестал их принимать», — заявил он.

Теннисист отметил, что сейчас не испытывает стресса и тревоги, у него нет депрессии. «Я нейтрален: я не счастлив, но мне и не плохо. Я нашел точку опоры, и это новое начало», — поделился Рублев.

22 февраля россиянин выиграл турнир категории ATP 500 в Дохе. В финале Рублев победил британца Джека Дрейпера.

Ранее девятый номер мирового рейтинга рассказал о развитии биполярного расстройства и применении антидепрессантов. «Прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали. У меня развилось биполярное расстройство», — заявил теннисист.

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