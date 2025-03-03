Ликвидированному террористу присылали видео с убитыми в СИЗО боевиками

Ликвидированному ФСБ террористу присылали видео с убитыми в ростовском СИЗО

Готовившему взрывы в культовом еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и на одной из станций столичного метро кураторы в переписке присылали ссылку на группу, где были опубликованы видео с ликвидированными террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Это следует из видео, предоставленного «Ленте.ру» в ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, что 26 января кураторы отправляли мужчине ссылку на группу, в которой размещена информация террористической направленности.

Гражданин России, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировал подорвать самодельные взрывные устройства в подмосковной синагоге и на станции московского метро. Для этого он купил необходимые компоненты и провел разведку. После совершения теракта мужчина хотел выехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды террористической организации.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты: во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Возбуждено дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 («Приготовление к теракту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.