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00:09, 3 марта 2025Мир

Макрон рассказал об отсутствии планов направлять на Украину европейских военных

Макрон: Европейские военные не будут направлены на Украину в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские военнослужащие не будут направлены на Украину в ближайшем будущем. Об этом сообщил президент Франции в интервью газете Le Figaro.

«В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», — сказал Макрон.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что Эммануэлю Макрону нечем надавить на президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, американского главу интересуют только его рейтинг у американских избирателей и экономика Штатов.

До этого сообщалось, что Макрон во время встречи в Белом доме надавил на Дональда Трампа, чтобы тот предоставил военную поддержку французским и британским солдатам. Контингент планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal написала, что прекращение военной помощи со стороны Штатов резко скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины.

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