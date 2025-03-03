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21:39, 3 марта 2025Мир

Маск вспомнил свое предупреждение двухлетней давности об Украине

Маск заявил, что два года назад предрекал Украине потери в случае отказа от мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск напомнил, что предупреждал Украину о последствиях отказа от урегулирования конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

Бизнесмен указал, что более двух лет назад говорил о том, что отказ Киева от мира приведет к «серьезным человеческим жертвам». «Последнее было выбором [украинского президента Владимира] Зеленского. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно», — подчеркнул Маск.

Ранее предприниматель обвинил Зеленского в желании затянуть конфликт. По его словам, глава государства «хочет вечной войны и бесконечной коррупционной мясорубки».

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