Маск заявил, что два года назад предрекал Украине потери в случае отказа от мира

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск напомнил, что предупреждал Украину о последствиях отказа от урегулирования конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

Бизнесмен указал, что более двух лет назад говорил о том, что отказ Киева от мира приведет к «серьезным человеческим жертвам». «Последнее было выбором [украинского президента Владимира] Зеленского. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно», — подчеркнул Маск.

Ранее предприниматель обвинил Зеленского в желании затянуть конфликт. По его словам, глава государства «хочет вечной войны и бесконечной коррупционной мясорубки».