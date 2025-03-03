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10:38, 3 марта 2025Мир

Маск высказался об отсутствии права голоса на Украине

Маск согласился с заявлением Грэма об отсутствии права голоса на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением сенатора США Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) об отсутствии права голоса на Украине. Об этом предприниматель написал на странице в соцсети X.

«Правда», — ответил он на слова республиканца о том, что «пока не пройдут выборы, никто в Украине не имеет права голоса».

Ранее Грэм после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме заявил, что украинский лидер должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя. В ответ президент Украины предложил американскому сенатору украинское гражданство.

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