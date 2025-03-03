Минобороны назвало число сдавшихся в плен в Курской области солдат ВСУ

Минобороны: В Курской области за сутки в плен сдались 12 украинских военных

За минувшие сутки в Курской области в плен сдались 12 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что суточные потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих. Противник также потерял два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин.

Как уточнили в Минобороны, российские войска за сутки ударили по 12 бригадам и двум штурмовым полкам. Всего с момента вторжения в Курскую область противник потерял свыше 64 695 солдат, сообщили в оборонном ведомстве.

По состоянию на утро 3 марта, в Курской области в районе населенного пункта Новая Сорочина, который перешел под контроль России 28 февраля, идут тяжелые бои. Кроме того, наступление идет в лесных массивах и в окрестностях Малой Локни и хутора Никольский.