Москвичей призвали опасаться гололеда

В Москве и области ввели желтый уровень опасности из-за гололеда

В Москве и области ввели «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Быть осторожными жителей столичного региона призвали в Гидрометцентре России, пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Период предупреждения до 21:00 5 марта — местами гололедица на дорогах», — рассказали синоптики. Помимо этого, с 09:00 вторника, 4 марта, до 21:00 среды, 5 марта, в Москве и Подмосковье будет действовать предупреждение о сильном ветре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столичного региона аномальное тепло в первую неделю марта. Так, температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. При этом погода будет пасмурной, с низкими облаками.

Что касается осадков, то они будут выпадать на протяжении всех дней, однако в небольшом объеме. Так, 3 марта ожидается небольшой снег, 4 и 5 марта пойдет умеренный мокрый снег и дождь и выпадет около 2-2,5 миллиметра за сутки. Вильфанд уточнил, что благодаря теплой погоде снег будет выпадать и постепенно таять.

