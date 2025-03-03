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18:41, 3 марта 2025Экономика

На Украине ограничат подачу электричества

«Укрэнерго»: Подачу электричества для промышленности ограничат с 4 марта
Вячеслав Агапов

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

Во вторник, 4 марта, на всей территории Украины ограничат подачу электричества для промышленных предприятий. Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Ограничения для промышленности и бизнеса вызваны повреждениям в энергосистеме страны. Они будут действовать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00 по местному времени. Благодаря этой мере отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток!» — пояснили в энергетической компании.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Украина импортирует электричество сразу из четырех стран — Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. Сейчас Украина может получать до 2,1 гигаватта электроэнергии из ЕС.

В условиях атак на украинскую энергосистему стране грозят периодические отключения света как минимум на несколько лет. По словам Харченко, страна столкнется с проблемами даже в случае успешного восстановления энергосистемы. Достаточного объема генерации в стране не осталось физически, подчеркнул он.

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