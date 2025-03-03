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17:48, 3 марта 2025Ценности

Наряд Ким Кардашьян на афтепати «Оскара» сравнили в сети с туалетной бумагой

Мария Винар

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for Vanity Fair

Пользователи сети высмеяли наряд американской телезвезды Ким Кардашьян на афтепати кинопремии «Оскар». Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница выбрала для вечеринки, организованной журналом Vanity Fair, белое платье люксового бренда Balenciaga, состоящее из корсета и пышной юбки с карманами. На размещенных кадрах видно, что изделие выполнено из мятой ткани.

Поклонники удивились внешнему виду бизнесвумен и сравнили ее наряд с туалетной бумагой. «Туалетная бумага и ужасный загар», «Что это за мятые простыни на ней?», «Это мусорный мешок или занавеска для душа?», «За кого она выходит замуж?», «Она выглядит так, будто прыгнула в ванну с автозагаром», — высказывались они в комментариях под постом.

В феврале сообщалось, что Ким Кардашьян попала в объективы папарацци в откровенном наряде на пляже.

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