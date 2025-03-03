Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:36, 3 марта 2025Забота о себе

Названы самые опасные для глаз жанры фильмов

Офтальмолог Санторо: В темноте для глаз опасны фильмы со световыми спецэффектами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Фильмы с большим количеством световых спецэффектов могут плохо повлиять на зрение и центральную нервную систему, особенно если смотреть их в темноте, рассказала офтальмолог Элина Санторо. Вредящие глазам жанры кино она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам офтальмолога, часто люди смотрят кино или играют в видеоигры вечером — после работы или учебы. «К этому времени человеческий организм уже достаточно уставший, поэтому глаза и нервная система подвергаются дополнительной нагрузке. Особенно опасными для них становятся такие фильмы, как боевики, фантастика, ужастики, где может быть много резких световых спецэффектов», — перечислила Санторо.

Врач подчеркнула, что во время просмотра таких фильмов в абсолютной темноте глазам и мозгу приходится работать активнее. При плохом освещении зрачок расширяется и не успевает сужаться, когда появляется яркая вспышка — вместе с тем человека увлекает сюжет фильма, поэтому от экрана трудно оторваться. Поэтому моргание происходит реже, глаз не получает дополнительное увлажнение и как следствие — быстрее устает, объяснила офтальмолог.

Материалы по теме:
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике. Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
Плохие новости вгоняют нас в стресс и бьют по психике.Чем заняться, чтобы отвлечься от негатива?
11 июня 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Такой просмотр влияет и на работу нервной системы: после яркого, динамичного фильма с различными спецэффектами человек может жаловаться на бессонницу, головные боли, усталость или даже тревожность, поскольку утомленный ранее мозг теперь находится в возбужденном состоянии и пытается переварить полученную информацию, заключила доктор.

Ранее врач-офтальмолог Лидия Садулаева посоветовала людям старше 40 лет простой способ проверки зрения в домашних условиях. Чтобы самостоятельно выявить возрастную дегенерацию макулярной зоны сетчатки, она порекомендовала использовать сетку Амслера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Появилось видео уничтожения двух украинских БМП и гаубицы в Курской области

      Курс доллара превысил 90 рублей

      В США испытали «длинную руку» для F-35

      Обвиняемые по делу об отравлении россиян напитком «Мистер сидр» частично признали вину

      Названа дата запуска производства Lada Iskra

      Внешность Майли Сайрус на «Оскаре» оценили в сети со словами «испортила себе жизнь»

      Американист рассказал о готовности ЕС поддержать Зеленского «лишь на словах»

      Названа главная ошибка Зеленского на переговорах с Трампом

      Россиянка раскрыла стоимость бюджетной трехдневной поездки в Париж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше