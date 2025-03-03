Названы самые опасные для глаз жанры фильмов

Офтальмолог Санторо: В темноте для глаз опасны фильмы со световыми спецэффектами

Фильмы с большим количеством световых спецэффектов могут плохо повлиять на зрение и центральную нервную систему, особенно если смотреть их в темноте, рассказала офтальмолог Элина Санторо. Вредящие глазам жанры кино она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам офтальмолога, часто люди смотрят кино или играют в видеоигры вечером — после работы или учебы. «К этому времени человеческий организм уже достаточно уставший, поэтому глаза и нервная система подвергаются дополнительной нагрузке. Особенно опасными для них становятся такие фильмы, как боевики, фантастика, ужастики, где может быть много резких световых спецэффектов», — перечислила Санторо.

Врач подчеркнула, что во время просмотра таких фильмов в абсолютной темноте глазам и мозгу приходится работать активнее. При плохом освещении зрачок расширяется и не успевает сужаться, когда появляется яркая вспышка — вместе с тем человека увлекает сюжет фильма, поэтому от экрана трудно оторваться. Поэтому моргание происходит реже, глаз не получает дополнительное увлажнение и как следствие — быстрее устает, объяснила офтальмолог.

Такой просмотр влияет и на работу нервной системы: после яркого, динамичного фильма с различными спецэффектами человек может жаловаться на бессонницу, головные боли, усталость или даже тревожность, поскольку утомленный ранее мозг теперь находится в возбужденном состоянии и пытается переварить полученную информацию, заключила доктор.

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