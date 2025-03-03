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НХЛ — регулярный чемпионат
22:36, 3 марта 2025Спорт

Олимпийский чемпион усомнился в достижении Овечкиным рекорда Гретцки в нынешнем сезоне

Ковалев усомнился в том, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев усомнился в том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он отметил, что «Кэпиталс» осталось провести 22 матча и этого достаточно, чтобы забросить 11 шайб. «Но мне почему‑то кажется, что Овечкину не хватит пары шайб до рекорда», — заявил Ковалев.

Бывший хоккеист добавил, что чем ближе Овечкин будет подбираться к рекорду, тем больше мыслей будет у него в голове. «И появится не то чтобы нервозность, но переживание — будто ты на первую игру выходишь как новичок», — заявил Ковалев.

1 марта Овечкин забросил 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Гретцки до 10 голов.

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