Песков: Киевский режим не хочет мира, случившееся в Белом доме показало это

Прошедшая встреча между лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, киевский режим не хочет мира, а стремится к продолжению войны. Он добавил, что «в этой ситуации только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент». Песков подытожил, что ситуация в украинском урегулировании остается непростой.

Ранее Песков сообщил, что на Западе есть «партия войны», которая хочет продолжения конфликта на Украине. Он добавил, что страны Европы говорят о повышении уровня финансирования Киева для продолжения боевых действий, а не для мирного плана.

До этого он заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) для достижения целей. Каких-либо других подробностей Песков не сообщил.