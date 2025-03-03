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19:43, 3 марта 2025Экономика

Плющенко высказался о новом Большом Московском цирке

Фигурист Евгений Плющенко: Москва заслужила новый суперсовременный цирк
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Фигурист Евгений Плющенко считает, что Москва заслужила новый суперсовременный цирк. При этом важно, что мнение жителей о сохранении исторического здания на проспекте Вернадского тоже учли, рассказал спортсмен в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я уверен, что Москва, которая славилась многие годы своими цирковыми традициями, заслужила новый суперсовременный цирк», — заявил Плющенко. Фигурист также счел важным, что власти не проигнорировали желание москвичей сохранить историческое здание на юго-западе столицы.

«Я по себе знаю, что во всем мире публика избалована красочными представлениями с современными эффектами, вовлеченностью зрителей. Уверен, что новое здание цирка будет наполнено всем необходимым, чтобы проводить спектакли и представления мирового уровня», — подчеркнул спортсмен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый Большой Московский цирк построят на острове Мневниковская пойма на северо-западе города. Теперь москвичей приглашают проголосовать за архитектурный облик здания. Поучаствовать в голосовании могут не только взрослые жители города, но и дети.

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