Плющенко высказался о новом Большом Московском цирке

Фигурист Евгений Плющенко: Москва заслужила новый суперсовременный цирк

Фигурист Евгений Плющенко считает, что Москва заслужила новый суперсовременный цирк. При этом важно, что мнение жителей о сохранении исторического здания на проспекте Вернадского тоже учли, рассказал спортсмен в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я уверен, что Москва, которая славилась многие годы своими цирковыми традициями, заслужила новый суперсовременный цирк», — заявил Плющенко. Фигурист также счел важным, что власти не проигнорировали желание москвичей сохранить историческое здание на юго-западе столицы.

«Я по себе знаю, что во всем мире публика избалована красочными представлениями с современными эффектами, вовлеченностью зрителей. Уверен, что новое здание цирка будет наполнено всем необходимым, чтобы проводить спектакли и представления мирового уровня», — подчеркнул спортсмен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый Большой Московский цирк построят на острове Мневниковская пойма на северо-западе города. Теперь москвичей приглашают проголосовать за архитектурный облик здания. Поучаствовать в голосовании могут не только взрослые жители города, но и дети.

