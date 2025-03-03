Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 3 марта 2025Россия

Под Москвой девятиклассник пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры

Mash: В Подмосковье юноша пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Подмосковье девятиклассник пережил клиническую смерть после того, как решил почистить клавиатуру. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

14-летний юноша вместе с товарищем очищали оборудование с помощью специального спрея. Когда жидкость закончилась, подростки взяли освежитель воздуха с ароматом морской волны.

Как утверждает друг, оба средства попали в легкие школьника. Он потерял сознание и перестал дышать. У несовершеннолетнего возникли судороги.

Приятель вызвал сотрудников скорой помощи. Старшеклассника успели госпитализировать и спасти.

Ранее сообщалось, что в Крыму шестеро детей попали в больницу с отравлением хлором. Медики оказали им всю необходимую помощь. Республиканская прокуратура начала проверку.

До этого в Минусинске шесть человек надышались хлором во время посещения сауны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Великобритании высказались о роли России на переговорах по Украине. Стармер заявил, что Москва не должна диктовать условия мира

      Объявлены города проведения VK Fest 2025

      Овечкин поддержал семьи пострадавших в авиакатастрофе под Вашингтоном

      Прокурор раскрыла способ Блиновской скрывать информацию от налоговой службы

      Россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ

      Группа российских бойцов месяц держала позицию в противостоянии с элитным батальоном ВСУ

      Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

      Премьер Венгрии выступит против вступления Украины в ЕС

      Режиссер «Аноры» установил рекорд на премии «Оскар»

      ВС России с помощью беспилотника уничтожили танк Leopard ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше