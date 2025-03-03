Под Москвой девятиклассник пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры

Mash: В Подмосковье юноша пережил клиническую смерть после чистки клавиатуры

В Подмосковье девятиклассник пережил клиническую смерть после того, как решил почистить клавиатуру. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

14-летний юноша вместе с товарищем очищали оборудование с помощью специального спрея. Когда жидкость закончилась, подростки взяли освежитель воздуха с ароматом морской волны.

Как утверждает друг, оба средства попали в легкие школьника. Он потерял сознание и перестал дышать. У несовершеннолетнего возникли судороги.

Приятель вызвал сотрудников скорой помощи. Старшеклассника успели госпитализировать и спасти.

Ранее сообщалось, что в Крыму шестеро детей попали в больницу с отравлением хлором. Медики оказали им всю необходимую помощь. Республиканская прокуратура начала проверку.

До этого в Минусинске шесть человек надышались хлором во время посещения сауны.