Орбан: На саммите ЕС Венгрия объявит, что вступление Украины в ЕС нереально

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе 6 марта объявит, что считает вступление Украины в объединение нереальным. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На саммите ЕС мы не скажем ничего, кроме того, что говорили до сих пор: членство Украины в ЕС нереально», — говорится в публикации.

Ранее Виктор Орбан говорил, что вступление Киева в Европейский союз на данный момент немыслимо и противоречит интересам Венгрии, однако он не исключил вступления Украины в ЕС в будущем.