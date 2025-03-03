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11:48, 3 марта 2025Мир

Премьер Венгрии выступит против вступления Украины в ЕС

Орбан: На саммите ЕС Венгрия объявит, что вступление Украины в ЕС нереально
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров Европейского союза (ЕС) в Брюсселе 6 марта объявит, что считает вступление Украины в объединение нереальным. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На саммите ЕС мы не скажем ничего, кроме того, что говорили до сих пор: членство Украины в ЕС нереально», — говорится в публикации.

Ранее Виктор Орбан говорил, что вступление Киева в Европейский союз на данный момент немыслимо и противоречит интересам Венгрии, однако он не исключил вступления Украины в ЕС в будущем.

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