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18:08, 3 марта 2025Путешествия

Пьяный турист получил кулаком в лицо от охранника клуба в Таиланде

Пьяный британский турист получил кулаком в лицо от охранника клуба в Паттайе
Алина Черненко

Фото: Nuk2013 / Shutterstock / Fotodom

Пьяный британский турист устроил драку с охранником клуба на тайском курорте Паттайя и получил кулаком в лицо. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

По данным источника, 2 марта 63-летний иностранец пришел в развлекательное заведение XO Club в Южной Паттайе. На записях с камер видеонаблюдения, установленных возле клуба, видно, как охранник, 33-летний Саравут, бьет туриста, после чего тот падает навзничь и ударяется головой о землю.

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Полицейские, получившие сообщение о драке, приехали на место, задержали Саравута и доставили его на допрос. Таец признался, что британец был пьян, и из-за этого ему отказали во входе в клуб. Несогласный с таким решением мужчина начал перепалку, а затем ударил охранника ногой в пах.

Саравут добавил, что он отошел в переулок напротив заведения, но турист продолжал его преследовать и пытался напасть. В итоге таец ударил его по лицу, сбив с ног. Пострадавшего отвезли в больницу Bangkok Hospital Pattaya, а охраннику предъявили обвинения в причинении телесных повреждений. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы, штраф в размере 40 тысяч батов (около 103 тысяч рублей) или и то, и другое.

В феврале двое туристов с Украины и из Польши попали в больницу после драки с охранником ресторана в Таиланде. Полицейские выслушали показания пострадавших и проводили их в больницу для лечения.

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