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13:32, 3 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных методах лечения акне

Дерматолог Константиновская: Самолечение акне спиртовыми лосьонами опасно
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Лечение акне требует комплексного подхода, включающего использование медикаментозных средств и соблюдение режима ухода за кожей, но многие пытаются избавиться от проблемы неэффективными и зачастую опасными методами. О них в беседе с «Лентой.ру» предупредила дерматолог, косметолог и главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta Екатерина Константиновская.

Одной из главных ошибок врач назвала самолечение акне агрессивными средствами, такими как спиртовые лосьоны, перекись водорода или дегтярное мыло. Эти вещества могут сушить кожу, вызывать раздражение и даже ожоги. Кроме того, эффективность этих средств против акне крайне сомнительная, подчеркнула дерматолог.

Также Константиновская призвала перестать выдавливать прыщи в надежде, что так от них получится быстрее избавиться.

Выдавливание прыщей — одна из самых вредных вещей, которые можно сделать для своей кожи. Это приводит к распространению инфекции, образованию рубцов и поствоспалительной пигментации. Поэтому лучше записаться на профессиональную чистку к косметологу, а еще лучше — подобрать подходящее лечение с дерматологом

Екатерина Константиновскаядерматолог, косметолог

Неэффективным методом терапии акне Константиновская считает и частое умывание. По ее словам, избыточное очищение лишает кожу естественного защитного барьера, что приводит к пересушиванию и увеличению выработки кожного себума, а в итоге — и к усугублению акне. Оптимальной частотой умывания врач назвала один-два раза в день.

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Не помогут избавиться от прыщей и народные рецепты, уверяет дерматолог. «Многие средства от наших мам и бабушек, например, маски из глины, яиц, огурцов или лимона, могут быть не только неэффективными, но и вредными для кожи. Их применение может вызвать аллергические реакции или усугубить воспаление», — объяснила она.

Ранее Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, способствуют повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи.

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