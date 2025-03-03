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13:23, 3 марта 2025Экономика

Россиянам перечислили не облагаемые налогом хозпостройки

Юрист Адамс: Теплицы, парники и беседки не облагаются налогом
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Теплицы, парники, деревянные сооружения без фундамента, а также снятые с учета ветхие конструкции не облагаются налогом. Об этом россиянам в разговоре с NEWS.ru напомнил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Дачнику не обязательно регистрировать эти постройки, однако если это необходимо для передачи по наследству или для суда, следует обратиться в Росреестр.

Если сарай или баня уже зарегистрированы, можно подать заявление в налоговую инспекцию на снятие с учета. Важно помнить, что такая возможность существует только для некапитальных построек. Адамс напомнил, что пенсионеры освобождены от уплаты налога на одну постройку, даже если она капитальная.

Ранее россиян призвали установить модульную баню-бочку, чтобы не платить за нее налог как за постройку.

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