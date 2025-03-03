Россияне стали массово распродавать полученные на 23 Февраля подарки

Mash: Россияне решили продать подаренные на 23 Февраля вещи

Россияне стали массово распродавать подарки, которые получили на 23 Февраля. На соответствующие объявления, опубликованные на ресейл-платформах, обратил внимание Telegram-канал Mash.

По данным издания, в сети появились сотни предложений о покупке вещей, которые были преподнесены владельцам на День защитника Отечества. Однако мужчины не оценили презенты и решили от них отказаться.

Так, среди представленных к продаже подарков оказались поясная сумка с Человеком-пауком за 800 рублей, спиннинг за восемь тысяч рублей и снегоход за 450 тысяч рублей. Помимо этого, мужчины также не оценили дезодорант, футболку от бывшей избранницы и набор, состоящий из чая, кофе, шоколада, ежедневника и ручки.

В феврале были раскрыты траты россиянок на подарки мужчинам на 23 Февраля. Согласно данным, бюджет на презенты варьировался в зависимости от степени близости: в среднем россиянки готовы были потратить на подарок 830 рублей, если это коллега или начальник.