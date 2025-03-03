Россияне стали в разы чаще ездить в самый северный регион страны

АТОР: Россияне стали в два раза чаще ездить на Чукотку

Россияне стали в два раза чаще ездить на Чукотку. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, в 2024 году самый северный регион страны посетили 50 тысяч россиян против 25 тысяч годом ранее. Туристический поток растет быстрее плана — такого показателя власти региона рассчитывали достичь только в 2025-м.

Отмечается, что этот показатель в Мурманской области вырос до 700 тысяч человек — плюс 18,4 процента по сравнению с 2023 годом. Также наблюдается рост в Красноярском крае (плюс 16,1 процента) и в Якутии (плюс 10,6 процента).

Ранее сообщалось, что в 2025 году вырос пассажиропоток российских авиакомпаний. Всего они перевезли 7,85 миллиона человек.