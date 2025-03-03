Россиянка описала популярный курорт Таиланда фразой «филиал Анапы»

Российская туристка побывала на популярном тайском курорте Пхукет и призналась, что возвращаться туда она больше не хочет. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

Читательница издания рассказала, что была в Таиланде в 2024 году. Она пожаловалась, что на курорте было «мало цивилизации» и негде гулять.

«На Кароне классный песок и можно купаться. В остальном — филиал Анапы: сплошные русскоговорящие пары, а в кафе поют песни Цоя. На Патонге много туристов из Саудовской Аравии и Индии и тусовка, для которой я оказалась старовата», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Кроме того, автору отзыва быстро надоела местная еда, а европейская оказалась для нее дорогой. «С нынешним курсом цены как в Москве. За полноценный завтрак на одного приходилось отдавать больше тысячи рублей», — заключила она.

Ранее другая российская туристка отдохнула с мужем и детьми на популярном курорте Таиланда Паттайя и рассказала о разочаровании. По ее словам, в номере отеля все было обшарпанное и ободранное.