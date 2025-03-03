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19:24, 3 марта 2025Экономика

Россиянка пожаловалась на жизнь с семью детьми на 14 «квадратах»

Жительница Ленобласти пожаловалась, что живет с 7 детьми на 14 квадратных метрах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Ленинградской области пожаловалась, что живет с семью детьми на площади в 14 квадратных метров. О тяжелых условиях россиянка рассказала во время прямой линии с губернатором региона Александром Дрозденко, пишет ЛЕН ТВ 24.

По словам многодетной матери, отец несовершеннолетних не в состоянии помочь с решением квартирного вопроса, так как его депортировали из России. Дрозденко выслушал обращение и поручил помочь женщине. Губернатор подчеркнул, что дети не должны страдать.

Глава региона отметил, что районная администрация знает об этой ситуации, и попросил подключиться комитет социальной защиты к исправлению ситуации.

Ранее семья с 10 детьми в Волгоградской области осталась без жилья после пожара. Пострадавшие обратились в администрацию населенного пункта с просьбой выделить жилплощадь, однако им отказали.

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