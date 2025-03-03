Российский суд приговорил к семи годам бывшего главу фонда капремонта в Красноярском крае

В Красноярском крае экс-главу фонда капремонта приговорили к семи годам колонии

В Красноярском крае бывшего главу фонда капремонта приговорили к семи годам колонии. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова.

Он признан виновным по статье 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ.

По данным следствия, в мае и июне 2023 года мужчина получил от знакомого директора коммерческой компании, которая занималась строительством, 6,6 миллиона рублей. Ранее между ними была достигнута договоренность, что за вознаграждение в размере 12 миллионов рублей он будет осуществлять покровительство со стороны регионального фонда и обеспечивать его фирме регулярные контракты на выполнение строительных работ в Красноярском крае. Также решать вопросы по принятию работ в случае их некачественного исполнения.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 24 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Махачкалаводоканала» задержан по подозрению в подкупе.