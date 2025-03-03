Российский военблогер попал в госпиталь и попросил молиться за него

Военблогер Гузенко попал в госпиталь и попросил молиться за него

Военный блогер Егор Гузенко, участвующий в специальной военной операции (СВО) и освещающий ее ход под псевдонимом Тринадцатый, попал в госпиталь. Об этом он написал в Telegram.

Боец сообщил о заболевании, высокой температуре и попросил не терять его. Тринадцатый выразил благодарность военным медикам и заявил, что они спасли ему жизнь. «Не забывайте за меня молиться и помогать», — написал военблогер.

Ранее в госпиталь попал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Алаудинов пояснил, почему он попал в медицинское учреждение. «Приболел», — сказал генерал, не назвав конкретного диагноза.