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11:43, 3 марта 2025Россия

Российский военблогер попал в госпиталь и попросил молиться за него

Военблогер Гузенко попал в госпиталь и попросил молиться за него
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Телеграм-канал «Тринадцатый»

Военный блогер Егор Гузенко, участвующий в специальной военной операции (СВО) и освещающий ее ход под псевдонимом Тринадцатый, попал в госпиталь. Об этом он написал в Telegram.

Боец сообщил о заболевании, высокой температуре и попросил не терять его. Тринадцатый выразил благодарность военным медикам и заявил, что они спасли ему жизнь. «Не забывайте за меня молиться и помогать», — написал военблогер.

Ранее в госпиталь попал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Алаудинов пояснил, почему он попал в медицинское учреждение. «Приболел», — сказал генерал, не назвав конкретного диагноза.

ЖЗЛ
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