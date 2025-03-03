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09:23, 3 марта 2025Россия

Российский военный спас оборонительный рубеж от прорыва бойцов ВСУ

Минобороны: Ефрейтор Коков спас оборонительный рубеж от прорыва бойцов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ефрейтор Антон Коков в составе мотострелкового подразделения спас оборонительный рубеж в зоне проведения специальной военной операции (СВО) от прорыва бойцов Вооруженных сил Украины. О подвиге военнослужащего сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Коков выполнял задачу по удержанию важного тактического направления и обнаружил группу украинских военных, которые двигались в направлении российских позиций. Ефрейтор доложил об этом командиру и первыми выстрелами снизил наступательный потенциал противника.

«Антон грамотно действовал в бою в зоне своей ответственности. Постоянно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, он вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступавшим боевикам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сдержать натиск ВСУ удалось благодаря мужеству, героизму и отваге Кокова. Также удалось не допустить прорыва обороны на позициях.

Ранее командир Михаил Попов попал в окружение ВСУ и трижды вызвал огонь на себя. Он его подчиненные попали в окружение на харьковском направлении в самом начале СВО.

ЖЗЛ
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