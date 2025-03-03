Российского производителя соды исключили из перечня стратегических предприятий

Путин убрал из перечня стратегических предприятий Башкирскую содовую компанию

«Башкирскую содовую компанию» (БСК) исключили из перечня стратегических предприятий. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, доверительное управление 951 494 обыкновенными акциями компании, которые сейчас находятся в федеральной собственности, необходимо прекратить в течение трех месяцев.

Помимо российского производителя соды из перечня стратегических предприятий также убрали Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины Федерального медико-биологического агентства.

БСК национализировали в декабре 2020 года. Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать 95,72 процента обыкновенных акций предприятия и передать их Росимуществу. Проверка началась после скандала с башкирским шиханом Куштау, которому угрожали планы компании. В результате выяснилось, что переход прав на БСК в собственность частных лиц был произведен с нарушениями и помимо воли государства.