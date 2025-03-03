Саша Спилберг приспустила штаны на фото

Российская блогерша Саша Спилберг показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,2 миллиона подписчиков.

27-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном топе от бикини с треугольными чашками, брюках с накладными карманами и бейсболке с логотипом бейсбольного клуба New York Yankees — буквами NY. Она дополнила образ голубым ожерельем с цепями, прикрепленными к браслетам на руках.

При этом на одном из кадров сетевая знаменитость приспустила штаны, продемонстрировав кружевные трусы с заниженной талией.

Ранее российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала видео в откровенном образе.