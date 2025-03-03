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16:07, 3 марта 2025Спорт

СКА в 2024 году потратил на зарплаты почти пять миллиардов рублей

Хоккейный клуб СКА в 2024 году потратил на зарплаты 4,99 миллиарда рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА в 2024 году потратил на зарплаты 4,99 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По информации источника, убыток хоккейного клуба за год сократился на 93 процента и составил 63,3 миллиона рублей. Годом ранее СКА зафиксировал убыток в 903,4 млн рублей. Доход команды вырос почти в 1,5 раза и составил 10,1 миллиарда рублей.
Отмечается, что в 2024 году СКА получил кредиты и займы на сумму в 1,36 миллиарда рублей.

После 61 матча регулярного чемпионата КХЛ СКА занимает седьмое место в Западной конференции. Команда набрала 71 очко.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.

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