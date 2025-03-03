Словакия проведет проверку законности военной помощи Украине

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар заявил о проверке законности помощи Киеву

Власти Словакии проведут проверку законности ранее оказанной военной помощи Украине. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар, передает РИА Новости.

«Сформирована следственная группа, и она занимается теми выводами, которые сделало Высшее контрольное управление в контексте переданного Украине имущества и которые могут вести к уголовным делам», — рассказал политик.

Гашпар сообщил об обсуждении законности военной помощи Киеву в 2022-2023 годах на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности парламента Словакии. По словам политика, в конце 2024 года в рамках министерства внутренних дел республики была сформирована следственная группа, которая должна была начать проверку по данному вопросу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, прекратив конфликт на Украине. Об этом он высказался во время выступления на Конференции консервативных политических действий.