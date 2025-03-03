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05:38, 3 марта 2025Россия

В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

Слюсарь: В Красносулинском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что в области отразили атаку украинских дронов. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил политик.

22 февраля сообщалось об отражении атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каменске.

В Ростове-на-Дону в ходе атаки дронов ВСУ 8 февраля выбило стекла в жилых домах.

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