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05:20, 3 марта 2025Культура

Со сцены «Оскара» выкрикнули фразу «Слава Украине»

Со сцены «Оскара» актриса Ханна выкрикнула фразу «Слава Украине»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Lewis Joly / Reuters

Актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Внимание на это обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Победу в номинации в итоге одержал фильм «Анора», в котором снялся российский актер Юра Борисов.

Борисов был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль». Кроме них, за приз в этой номинации боролись Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

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