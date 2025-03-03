Со сцены «Оскара» выкрикнули фразу «Слава Украине»

Со сцены «Оскара» актриса Ханна выкрикнула фразу «Слава Украине»

Актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Внимание на это обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Победу в номинации в итоге одержал фильм «Анора», в котором снялся российский актер Юра Борисов.

Борисов был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль». Кроме них, за приз в этой номинации боролись Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).