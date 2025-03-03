Собирающимся менять резину автомобилистам дали совет

Синоптик Вильфанд: Менять шины в Москве стоит не раньше конца марта

Несмотря на то, что март 2025 года в Москве ожидается более теплым, чем обычно, менять резину раньше времени не стоит. Совет автомобилистам по этому вопросу дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик напомнил, что менять шины целесообразно, если средняя суточная температура превышает пять градусов тепла, однако в столице такие значения будут наблюдаться еще не скоро. «По климатическим данным, средняя температура устойчиво переходит через ноль градусов в 20-х числах марта. В этом году прогнозируется март более теплый, чем обычно, но все равно не настолько, чтобы он стал апрелем. Поэтому до конца марта можно чувствовать себя спокойно, а дальше уже прислушиваться к прогнозам метеорологов», — поделился информацией он. Между тем на юге европейской части РФ менять шины можно уже с середины марта.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра заявил, что в предстоящую неделю в Москве будет на три-четыре градуса теплее нормы.