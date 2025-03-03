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21:14, 3 марта 2025Мир

Состояние Папы Римского ухудшилось

Папе римскому Франциску возобновили искусственную вентиляцию легких
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Remo Casilli / Reuters

У папы Римского Франциска, у которого развилась двусторонняя пневмония, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

Эпизоды были вызваны значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. «Ему были проведены две бронхоскопии», — говорится в сообщении. Отмечается, что 88-летнему понтифику возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

В пресс-службе добавили, что папа Римский Франциск остается в сознании.

Ранее кардинал Джанфранко Равази заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния здоровья. Однако понтифик хочет продержаться на своем посту до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства.

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