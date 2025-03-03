Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

Сотрудница Московского метрополитена стала участницей шоу «Самая-самая» в ОК

Сотрудница Московского метрополитена стала участницей популярного шоу «Самая-самая» в социальной сети «Одноклассники». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«Самая-самая» — шоу о любви к себе и здоровом преображении, приуроченное к 8 Марта. Под руководством ведущей, блогера «Одноклассников» и стилиста Екатерины Гершуни, а также приглашенных экспертов героиня сможет преобразиться и получит несколько полезных советов. Так, участница узнает, как быстро восстанавливать силы, хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть. А зрители смогут взять на заметку советы экспертов и внедрить в свою жизнь новые полезные привычки и процедуры.

Рекомендации о здоровом образе жизни и заботе о себе героине дадут врач и психолог. Кроме того, нутрициолог расскажет о правильном рационе питания, косметолог научит ухаживать за кожей лица и тела, а визажист поделится секретами легкого и быстрого макияжа. Специалист оздоровительных практик покажет упражнения, которые помогут держать себя в тонусе и балансе, а стилист научит подбирать образы так, чтобы было одновременно красиво и удобно.

Шоу «Самая-самая» доступно к просмотру в группе «Хобби-шоу» в «Одноклассниках».

В конце февраля сообщалось, что «Одноклассники» представили обновленный раздел «Обсуждения». В разделе появились вкладки с популярными дискуссиями, а также подборки лучших публикаций, которые система формирует индивидуально для каждого.