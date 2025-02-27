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12:05, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

«Одноклассники» обновили раздел «Обсуждения» и добавили вкладку «Популярное»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный раздел «Обсуждения». Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Теперь пользователи могут быстрее находить самые горячие темы и обсуждать их с единомышленниками. В разделе появились вкладки с популярными дискуссиями, а также подборки лучших публикаций, которые система формирует индивидуально для каждого.

Одним из главных нововведений стала вкладка «Популярные». Умные алгоритмы ОК анализируют интересы пользователей и предлагают им темы, которые могут быть наиболее интересны. Теперь достаточно открыть раздел, чтобы сразу увидеть посты, собравшие больше всего комментариев за последние дни.

Кроме того, в разделе появился виджет «Горячая тема». В него включаются самые обсуждаемые события дня, которые вызывают активные дискуссии в соцсети. Это позволяет оставаться в курсе главных новостей и присоединяться к обсуждениям вместе с миллионами пользователей.

Директор по продукту ОК Александр Москвичев подчеркнул, что раздел «Обсуждения» — один из самых посещаемых в ОК, ежедневно его просматривают около 2,5 миллиона человек. «Мы внесли в него ряд обновлений, чтобы нашим пользователям было удобнее узнавать об актуальных новостях, обсуждать популярный контент и делиться мнением о тех или иных событиях», — добавил он.

Ранее стало известно, что российская социальная сеть «Одноклассники» с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стала временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Компания внедрила модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять токсичные комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на период от одного часа до 24 часов — зависит от того, как часто пользователь оставляет негативные высказывания.

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