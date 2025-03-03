Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 3 марта 2025МирЭксклюзив

Способность Трампа остановить военную помощь Украине оценили

Политолог Топорнин допустил остановку военной помощи Украине от США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luis M. Alvarez / АР

Президент США Дональд Трамп может значительно сократить или даже остановить часть военной помощи Украине, несмотря на существование системы сдержек и противовесов в Штатах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Есть что-то, что регулируется указами президента, есть что-то, что проходит через Конгресс и Сенат. В Штатах существует система сдержек и противовесов, пока она остается демократической, так что Трамп решает далеко не все. С другой стороны, когда его это останавливало? Например, поправка к Конституции США не дает ему возможности баллотироваться на третий срок, но он говорит об этом регулярно, и, думаю, действительно найдет какую-то лазейку. Он меняет правила под себя, так что, возможно, придумает что-то и с военной помощью», — сказал политолог.

В частности, он допустил, что, даже не отменяя помощь Украине, одобренную еще прошлой администрацией страны, Трамп может ее значительно сократить или приостановить, показав, что США «умывают руки» и отходят в сторону от конфликта. При этом, Калачев напомнил, что Киев убежден в способности продержаться несколько месяцев и без американской поддержки.

«Так что какую-то часть поддержки Трамп может отменить сам, что-то потребует участия Конгресса, а что-то можно саботировать. В конце концов, можно просто объявить, что США прекращают всякую помощь Украине, если речь о пропагандистском жесте. Варианты есть. В любом случае, Трамп настроен очень негативно в отношении президента Украины Владимира Зеленского, так что ждать можно чего угодно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Ранее стало известно, что Трамп 3 марта встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины. Предполагается, что может быть рассмотрен вопрос приостановки или полной отмены военной помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

      Объявлены города проведения VK Fest 2025

      В США рассказали о замолкающих самых больших пушках Киева

      Одна из самых опасных стран мира захотела запустить прямые рейсы с Россией

      В России мэр выдал квартиру мигрантам в обход семей местных жителей и разгневал горожан

      15-летняя россиянка надела все черное и бесследно исчезла

      Стало известно место нового Большого Московского цирка

      Способность Трампа остановить военную помощь Украине оценили

      Рост цен на золото позволил ЦБ одной страны в Европе получить рекордную прибыль

      ВС России вошли в село в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше