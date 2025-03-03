Способность Трампа остановить военную помощь Украине оценили

Политолог Топорнин допустил остановку военной помощи Украине от США

Президент США Дональд Трамп может значительно сократить или даже остановить часть военной помощи Украине, несмотря на существование системы сдержек и противовесов в Штатах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Есть что-то, что регулируется указами президента, есть что-то, что проходит через Конгресс и Сенат. В Штатах существует система сдержек и противовесов, пока она остается демократической, так что Трамп решает далеко не все. С другой стороны, когда его это останавливало? Например, поправка к Конституции США не дает ему возможности баллотироваться на третий срок, но он говорит об этом регулярно, и, думаю, действительно найдет какую-то лазейку. Он меняет правила под себя, так что, возможно, придумает что-то и с военной помощью», — сказал политолог.

В частности, он допустил, что, даже не отменяя помощь Украине, одобренную еще прошлой администрацией страны, Трамп может ее значительно сократить или приостановить, показав, что США «умывают руки» и отходят в сторону от конфликта. При этом, Калачев напомнил, что Киев убежден в способности продержаться несколько месяцев и без американской поддержки.

«Так что какую-то часть поддержки Трамп может отменить сам, что-то потребует участия Конгресса, а что-то можно саботировать. В конце концов, можно просто объявить, что США прекращают всякую помощь Украине, если речь о пропагандистском жесте. Варианты есть. В любом случае, Трамп настроен очень негативно в отношении президента Украины Владимира Зеленского, так что ждать можно чего угодно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Трамп 3 марта встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины. Предполагается, что может быть рассмотрен вопрос приостановки или полной отмены военной помощи Киеву.

