Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

Военкор Либерман: Украина вынуждена перебрасывать под Курск бойцов спецназа

Из-за активных действий российских войск в Курской области и на сопредельной территории Сумской области Украины, командование вынуждено отправлять в регион подразделения из бойцов сил специальных операций. О переброске спецназа стало известно из публикации российского военкора Беллы Либерман в Telegram.

По словам журналистки, в регион перебрасывают не только элитные подразделения, но и пограничников.

«Продолжается продвижение российских войск в северном направлении (...) Десантные подразделения (...) расширяют свое присутствие вдоль границы», — написала Либерман.

Ранее сообщалось о хаосе в рядах Вооруженных сил Украины в Курской области.

Бои в регионе идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 63 тысяч человек. В отражении атак задействованы российские морпехи и десантники.