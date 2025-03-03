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13:27, 3 марта 2025Россия

Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

Военкор Либерман: Украина вынуждена перебрасывать под Курск бойцов спецназа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Из-за активных действий российских войск в Курской области и на сопредельной территории Сумской области Украины, командование вынуждено отправлять в регион подразделения из бойцов сил специальных операций. О переброске спецназа стало известно из публикации российского военкора Беллы Либерман в Telegram.

По словам журналистки, в регион перебрасывают не только элитные подразделения, но и пограничников.

«Продолжается продвижение российских войск в северном направлении (...) Десантные подразделения (...) расширяют свое присутствие вдоль границы», — написала Либерман.

Ранее сообщалось о хаосе в рядах Вооруженных сил Украины в Курской области.

Бои в регионе идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 63 тысяч человек. В отражении атак задействованы российские морпехи и десантники.

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