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19:46, 3 марта 2025Мир

Трамп обсудит остановку помощи Украине

Axios: Трамп обсудит остановку военной помощи Украине на встрече 3 марта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп обсудит остановку военной помощи Украине на встрече 3 марта. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, Трамп проведет вечером 3 марта встречу по урегулированию конфликта на Украине. Утверждается, что американский лидер рассмотрит шаги Вашингтона по урегулированию конфликта, в том числе заморозку военной помощи Киеву.

Днем 3 марта Трамп пообещал объявить о чем-то грандиозном во вторник, 4 марта. «Я расскажу все как есть», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил значение перепалки между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, перепалка показала, что конфликт на Украине будет трудно решить.

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