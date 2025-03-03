Трамп обсудит остановку помощи Украине

Axios: Трамп обсудит остановку военной помощи Украине на встрече 3 марта

Президент США Дональд Трамп обсудит остановку военной помощи Украине на встрече 3 марта. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, Трамп проведет вечером 3 марта встречу по урегулированию конфликта на Украине. Утверждается, что американский лидер рассмотрит шаги Вашингтона по урегулированию конфликта, в том числе заморозку военной помощи Киеву.

Днем 3 марта Трамп пообещал объявить о чем-то грандиозном во вторник, 4 марта. «Я расскажу все как есть», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил значение перепалки между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, перепалка показала, что конфликт на Украине будет трудно решить.