Звезда «Эйфории» пришла на вечеринку «Оскара» с декольте до пупка

Актриса Хантер Шафер пришла на афтепати «Оскара» в платье с декольте до пупка

Американская актриса Хантер Шафер в откровенном наряде пришла на афтепати «Оскара». Снимки публикует портал Just Jared.

Звезда «Эйфории» предстала перед гостями в атласном платье длины макси с декольте до пупка. Вдобавок она надела на вечеринку меховую накидку, а от аксессуаров отказалась. Визажисты нанесли на лицо Шафер акцентный макияж в стиле smoky eyes, а укладку она предпочла небрежную.

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for Vanity Fair

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Борисов был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль».