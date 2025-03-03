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18:46, 3 марта 2025Ценности

Звезда «Эйфории» пришла на вечеринку «Оскара» с декольте до пупка

Актриса Хантер Шафер пришла на афтепати «Оскара» в платье с декольте до пупка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Хантер Шафер в откровенном наряде пришла на афтепати «Оскара». Снимки публикует портал Just Jared.

Звезда «Эйфории» предстала перед гостями в атласном платье длины макси с декольте до пупка. Вдобавок она надела на вечеринку меховую накидку, а от аксессуаров отказалась. Визажисты нанесли на лицо Шафер акцентный макияж в стиле smoky eyes, а укладку она предпочла небрежную.

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for Vanity Fair

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

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Борисов был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль».

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