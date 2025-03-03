У известного российского стендап-комика обнаружили 147 автомобильных штрафов

Mash: Стендап-комика Гурама Амаряна 147 раз оштрафовали за нарушение ПДД

Известного российского стендап-комика Гурама Амаряна оштрафовали 147 раз за нарушение правил дорожного движения (ПДД). О том, что у юмориста обнаружили более сотни автомобильных штрафов, сообщает Mash.

Как уточнило издание, речь идет о штрафах, назначенных комику с июля 2024 года после того, как он купил автомобиль. Отмечается, что, в частности, Амарян 68 раз превышал скорость и 44 раза не оплачивал проезд по платной дороге.

Юморист потратил на штрафы около 193 тысяч рублей. «При этом комик с октября прошлого года не может оплатить целых 9,5 тысячи рублей за проезд по платным дорогам и одно превышение скорости», — также говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Амарян рассказал о работе на автомойке. По словам комика, за два трудовых дня ему выплатили 120 рублей.

Перед этим юморист раскрыл самый большой заработок на частном выступлении. Амарян признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за работу на новогоднем мероприятии.