В Госдуме рассказали о новых лимитах налоговых вычетов

Депутат Гаврилов сообщил об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

В России правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменяются с 2025 года. В частности, увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.

«С 2025 года в России изменяются правила предоставления налоговых вычетов. Рассмотрим, как именно они изменятся и какие суммы можно будет вернуть. Первое значительное изменение касается имущественного налогового вычета», — отметил депутат. По словам Гаврилова, лимит остается прежним — 2 миллиона рублей, при этом размер возврата увеличивается при разных ставках.

Раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13процентов, это позволяло получить максимум 260 тысяч рублей. Теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ.

По словам Гаврилова, человек с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей также сможет вернуть максимум 260 тысяч рублей, а те, кто платит налог по ставке 22 процента, смогут получить уже 440 тысяч рублей.

Ранее эксперт Надежда Нестерова рассказала, что в России можно оформить налоговый вычет за спорт, благотворительность и добровольное медицинское страхование. Для этого необходимо собрать необходимые документы и подать декларацию 3-НДФЛ. Эксперт также дала ряд рекомендаций для тех, кто хочет пользоваться возможностью получения вычета.